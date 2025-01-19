СК показал видео с места пожара на 5-й Советской. Кроме тела, в кадре чердак в копоти. Уголовное дело пока не возбуждено.
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СК показал видео с места пожара на 5-й Советской. Кроме тела, в кадре чердак в копоти. Уголовное дело пока не возбуждено.