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Hardcore Boxing 24 февраля – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

24 февраля на «ВТБ Арене» в Москве пройдет третий стадионный турнир Hardcore Boxing. Главным событием вечера станет бой Лендруша «Леко» Акопяна и Ильнара «Хантера» Ишимбаева.

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