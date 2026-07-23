Чемпионат России-2026. Женщины выступят в беге на 800 м, ходьбе на 10 000 м, прыжках в длину и метании копья, мужчины – в прыжках в длину, беге на 800 м и 3000 м с препятствиями

В Екатеринбурге 24 июля пройдет второй день чемпионата России-2026 по легкой атлетике. Легкая атлетика ПСБ Чемпионат России Екатеринбург Женщины Эстафета 4x100 м 15:00 800 м 15:35 Метание копья 16:42 Прыжки в длину 16:50 3000 м с/п 17:10 Ходьба 10 000 м 17:30 Мужчины Прыжки в длину 15:05 Эстафета 4x100 м 15:15 800 м 15:25 3000 м с/п 16:55 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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