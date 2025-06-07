Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США

После разногласий с президентом США Дональдом Трампом, Илон Маск инициировал опрос в социальной сети X*, в котором поинтересовался у пользователей, нуждается ли страна в новой политической партии, представляющей интересы большинства граждан.
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