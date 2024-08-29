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В ВСУ не верят Зеленскому и считают предателем: он отправил войска под Курск, чтобы сдать Донбасс

В ВСУ не верят Зеленскому и считают предателем: он отправил войска под Курск, чтобы сдать Донбасс

Зеленский хвастался задумкой по Курской области. REUTERS 33K прочтений Вчера Как Зеленский вчера хвалился своей "гениальной" задумкой по "Курской операции"! Как гордился ею на пресс-конференции! Трепал языком как простыней на ветру.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наркоман-жидяра послал на верную сметь тысячи бойцов ВСУ, а результат - 0 без палочки! Жидяра ответит перед народом Украины и перед Россией, в первую очередь!👍👈⚔️🤠
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20 час.

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