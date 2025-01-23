Россия не отказывается от своей стратегической задачи. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член неонацсисткой партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».