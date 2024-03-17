"Бронза" у футболистов ДЮСШ 🥉 В Михайловке завершилось Первенство Волгоградской области по мини-футболу среди мальчиков 2013 г.
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"Бронза" у футболистов ДЮСШ 🥉 В Михайловке завершилось Первенство Волгоградской области по мини-футболу среди мальчиков 2013 г.