Казанский считает, что Аргентина победит Францию 3:1: «Скалони придумает хитроумный план — и остановит «трехцветных»

Казанский считает, что Аргентина победит Францию 3:1: «Скалони придумает хитроумный план — и остановит «трехцветных»

Денис Казанский считает, что в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграет Францию со счетом 3:1. — Мне импонирует работа Скалони.

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