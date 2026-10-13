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Регионы России

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Посол России в Нидерландах обсудил с МИД отказ во въезде гимнасткам на ЧМ

Посол России в Нидерландах обсудил с МИД отказ во въезде гимнасткам на ЧМ

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин обсудил с представителями нидерландского Министерства иностранных дел отказ во въезде российским гимнасткам, которые планировали участвовать в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме.

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