Русская весна

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Французский военкор, рассказавший миру правду о преступлениях ВСУ, стал гражданином России

Французский военкор, рассказавший миру правду о преступлениях ВСУ, стал гражданином России

Французский военкор Адриан Боке, который первым из западных журналистов раскрыл правду о событиях в Буче и преступлениях украинского режима, получил российское гражданство.

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