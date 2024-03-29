Первые трамваи «Львенок» отправила п в Волгоград компания «ПК Транспортные системы»

Современные городские электровагоны прошли обкатку в Санкт-Петербурге, на испытательной линии подразделения «Транспортных систем» «Невский завод электрического транспорта»ПК Транспортные системы читайте на monocle.
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