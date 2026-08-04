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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джорджина о том, что ее назвали «толстой»: «Кто решает, какое тело «идеально»? Криштиану сказал: «Ты идеальная женщина с прекрасной фигурой, мать, хороший человек, успешная»

Джорджина Родригес , невеста нападающего « Аль-Насра » Криштиану Роналду, опубликовала пост, в котором ответила на критические замечания по поводу ее фигуры.

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