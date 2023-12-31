Число погибших от обстрела ВСУ в Белгороде выросло до 24

Число погибших от обстрела ВСУ в Белгороде выросло до 24Как сообщают сегодня власти региона, В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок.
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