Кыргызстан: кто и для чего провоцирует раскол во власти? ﻿

Рустам МАСАЛИЕВ На фоне непрекращающихся слухов, разгоняемых адептами коллективного Запада о том, что глава Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев якобы только спит и видит, как отстранить действующего президента Садыра Жапарова от власти, кыргызстанский лидер, наоборот, «впрягается» за своего старого товарища по полной программе.
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