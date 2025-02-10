Кыргызстан: кто и для чего провоцирует раскол во власти? ﻿

Рустам МАСАЛИЕВ На фоне непрекращающихся слухов, разгоняемых адептами коллективного Запада о том, что глава Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев якобы только спит и видит, как отстранить действующего президента Садыра Жапарова от власти, кыргызстанский лидер, наоборот, «впрягается» за своего старого товарища по полной программе.