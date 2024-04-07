Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Петров
    А Клишас  то и сам"трудовой мигрант"из прибалтийских вымиратов!!Начали вылазить л...
  • Natalia VetscherskajaWittwer
    Вот мы и дошли, но поздно, столько невинных людей убили эти ничтожество. А тех, что ищет халяву и лазейку, к ответу....Мигранту в окно д...
  • лариса
    некорректный вопрос,ответ на него может быть только на эмоциях.Кто-то из опрашиваемых на себе проверил эти бронежилеты?Басманный суд Мос...

Кадыров в ночи сделал неожиданное заявление о ЧВК "Вагнер"

Кадыров в ночи сделал неожиданное заявление о ЧВК "Вагнер"

В спецназ "Ахмата" вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер. Об этом сообщил глава Чечни Ромзан Кадыров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
И мы также как и хохлы борются с нами , а мы ОДКБ и БРИКС с НАТО имеем свои цели и задачи , которые касаются всех участников , а почему-то не привлекают практически никого из этих организаций . И даже не пытались ещё обкатывать их армии союзников . И это при численностях населения , что в Китае , что в Индии , да и в других странах гораздо большую . и даже вооружением никто не помогает . Хоть бы прислали Гуманитарку для приличия . А между прочим у нас зарабатывают миллиарды корейские кампании &quot; Ролтон  &quot; например . или риса бы в войска прислали , сухофрукты , консервы . А то всё на наших плечах и ещё чурбаны заныли . У нас , что разве бездонная бочка . Подходи бери и всё бесплатно . А не жирно ли будет всем Уж не говоря о тм , как ведут себя чиновники дорвавшись до власти .
Ответить
20 час.
Алексей Горшков
Со многим в практике &quot;Вагнера&quot; я не согласен - допустим,как человек, работавший в ментовке, и лично сталкивавшийся с уголовниками, я не одобряю их привлечения &quot;Вагнером&quot; к защите Родины, НО (!) вплотную я с &quot;Вагнером&quot; ЕДИНСТВЕННЫЙ раз соприкасался - у нас,в Казани,на кладбище наткнулся на свежую могилу вагнеровца - и удивился - как здорово &quot;Вагнер&quot; к своим погибшим относится!
Ответить
20 час.
Нина Попова
Принял вагнеров потому-что у его сородичей одни понты.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх