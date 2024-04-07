В спецназ "Ахмата" вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер. Об этом сообщил глава Чечни Ромзан Кадыров.
Кадыров в ночи сделал неожиданное заявление о ЧВК "Вагнер"
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
И мы также как и хохлы борются с нами , а мы ОДКБ и БРИКС с НАТО имеем свои цели и задачи , которые касаются всех участников , а почему-то не привлекают практически никого из этих организаций . И даже не пытались ещё обкатывать их армии союзников . И это при численностях населения , что в Китае , что в Индии , да и в других странах гораздо большую . и даже вооружением никто не помогает . Хоть бы прислали Гуманитарку для приличия . А между прочим у нас зарабатывают миллиарды корейские кампании " Ролтон " например . или риса бы в войска прислали , сухофрукты , консервы . А то всё на наших плечах и ещё чурбаны заныли . У нас , что разве бездонная бочка . Подходи бери и всё бесплатно . А не жирно ли будет всем Уж не говоря о тм , как ведут себя чиновники дорвавшись до власти .
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20 час.
Алексей Горшков
Со многим в практике "Вагнера" я не согласен - допустим,как человек, работавший в ментовке, и лично сталкивавшийся с уголовниками, я не одобряю их привлечения "Вагнером" к защите Родины, НО (!) вплотную я с "Вагнером" ЕДИНСТВЕННЫЙ раз соприкасался - у нас,в Казани,на кладбище наткнулся на свежую могилу вагнеровца - и удивился - как здорово "Вагнер" к своим погибшим относится!
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20 час.
Нина Попова
Принял вагнеров потому-что у его сородичей одни понты.
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16 час.
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