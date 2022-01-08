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«Торонто» сегодня объявит о переходе Инсинье

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье продолжит карьеру в «Торонто», сообщает журналист Фабрицио Романо. По сведениям источника, клуб МЛС объявит о подписании контракта с 30-летним итальянцем 8 января.

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