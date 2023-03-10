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Super Rugby. 3-й тур. «Чифс» сыграют с «Хайлендерс», «Ребелс» против «Уоротас», другие матчи

10-11 марта на турнире Super Rugby пройдет третий тур. Super Rugby 3-й тур 10 марта Чифс (Новая Зеландия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 9.

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