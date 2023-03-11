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Стало известно, что пили на вечеринке, после которой умер алтайский подросток

Стало известно, что пили на вечеринке, после которой умер алтайский подросток

Стало известно, что пили на вечеринке, после которой умер алтайский подросток Трагедия случилась 7 марта в Заринском районе В селе Хмелевка Заринского района во время вечеринки, после которой умер 16-летний подросток, молодые люди распивали пиво.

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