Стало известно, что пили на вечеринке, после которой умер алтайский подросток Трагедия случилась 7 марта в Заринском районе В селе Хмелевка Заринского района во время вечеринки, после которой умер 16-летний подросток, молодые люди распивали пиво.
Стало известно, что пили на вечеринке, после которой умер алтайский подросток Трагедия случилась 7 марта в Заринском районе В селе Хмелевка Заринского района во время вечеринки, после которой умер 16-летний подросток, молодые люди распивали пиво.
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