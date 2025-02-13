Обязательно ли всегда носить с собой наличные: россиянам дали важный совет

Необходимости всегда носить с собой наличные деньги нет, так как можно расплатиться банковской картой — однако класть все средства платежей в одну «корзину» не стоит, предупредил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич в комментарии для Банки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии