"Претендуем на безупречность". Наблюдательный совет НЗК оценил итоги премии-2024

Члены экспертного совета "Народного знака качества" обсудили, как сделать региональный конкурс масштабнее, ярче и эксклюзивнее в 2025 году Торжественная церемония награждения премии "Народный знак качества" прошла в Барнауле в концертном зале "Сибирь" 26 ноября.