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Русская весна

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Зерновой кризис на Украине может затянуться и до 2027 года — Bloomberg

Зерновой кризис на Украине может затянуться и до 2027 года — Bloomberg

Зерновой кризис на Украине может затянуться и до 2027 года, сообщает Bloomberg. Проблемы с экспортом через Чёрное море могут вынудить украинских аграриев уже следующей весной оставить незасеянными около 20% земель, пишет Bloomberg.

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