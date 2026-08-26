Зерновой кризис на Украине может затянуться и до 2027 года — Bloomberg

Зерновой кризис на Украине может затянуться и до 2027 года, сообщает Bloomberg. Проблемы с экспортом через Чёрное море могут вынудить украинских аграриев уже следующей весной оставить незасеянными около 20% земель, пишет Bloomberg.
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