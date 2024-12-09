Бастрыкин объяснил, почему детали дела экс-замглавы МО РФ хранятся в тайне

Детали расследования уголовного дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве, не раскрываются в интересах следствия, заявил РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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