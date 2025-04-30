Разработанный специально для СВО бесшумный эвакуатор отправляется на передовую для испытаний в боевых условиях Новый бесшумный эвакуатор разработан в Тамбове специально для СВО.
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Разработанный специально для СВО бесшумный эвакуатор отправляется на передовую для испытаний в боевых условиях Новый бесшумный эвакуатор разработан в Тамбове специально для СВО.
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