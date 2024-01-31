Плынгэу: «У нас самый слабый состав парламента в истории Республики Молдова»

Нынешний состав парламента является самым слабым в истории Республики Молдова. Таково мнение председателя Платформы DA Дину Плынгэу, по словам которого большинство народных избранников не были известны в публичном пространстве и не выступали с предложениями по улучшению жизни граждан.
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