DM: Секретные файлы ЦРУ раскрыли местонахождение баз инопланетян на Земле

В США нашли доказательства существования инопланетян и их баз, в том числе на планете Земля.Правительство США, возможно, скрывает доказательства существования инопланетной жизни, которые были обнаружены в рамках спецпрограммы ЦРУ STARGATE несколько десятилетий назад.
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