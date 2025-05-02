DM: Секретные файлы ЦРУ раскрыли местонахождение баз инопланетян на Земле

В США нашли доказательства существования инопланетян и их баз, в том числе на планете Земля.Правительство США, возможно, скрывает доказательства существования инопланетной жизни, которые были обнаружены в рамках спецпрограммы ЦРУ STARGATE несколько десятилетий назад.