«Год довольно опасный». Политолог Кашин предупредил об угрозе ядерного кризиса

Нынешний год является опасным для развития конфликта на Украине, заявил RTVI директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин<strong>Нынешний год является довольно опасным для развития конфликта на Украине, при определенных условиях может возникнуть угроза ввода войск НАТО на территорию страны или ядерного кризиса.