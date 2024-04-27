«Год довольно опасный». Политолог Кашин предупредил об угрозе ядерного кризиса

Нынешний год является опасным для развития конфликта на Украине, заявил RTVI директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин<strong>Нынешний год является довольно опасным для развития конфликта на Украине, при определенных условиях может возникнуть угроза ввода войск НАТО на территорию страны или ядерного кризиса.
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