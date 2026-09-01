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Американский бейсбольный клуб подарил Медведеву банку жвачки после победы на старте US Open

Американский бейсбольный клуб подарил Медведеву банку жвачки после победы на старте US Open

Российский теннисист Даниил Медведев получил подарок от бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс» после первого матча на US Open 2026.

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