Коварные хитропланы и суровая реальность

Татьяна Хуторская

Согласна с автором! Проталкивая маразматичного полного в неадеквате деда, над которым смеялся весь мир, на второй срок демократы показали наличие полного глубокого системного кризиса в своих рядах. Неспособность выбрать в своих рядах другого достойного претендента, наглое решительное проталкивание в мировозрение людей явно сатанинские нормы (изменение пола, мерзкие сексуальные пристрастия, не свойственные норме для подавляющего большинства людей) и т. д. - всё это и есть проявления этого КРИЗИСА. А находясь с сатанистами так близко, республиканцы сами попали под их мерзкое влияние и не в состоянии трезво оценивать ситуацию вокруг. Хотя первоначально они несли в себе правильные консервативные классические ценности. Есть такая поговорка: Лицом к лицу - лица не увидать. Как говорила моя мама в детстве: "Не дружи с плохими людьми, сама такой станешь". Республиканцы сами становятся такими же сатанистами. Ничего хорошего не жду если президентом станет Трамп.