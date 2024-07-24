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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Коварные хитропланы и суровая реальность

У чужого пасть и то слабее открываетсяПредупреждение! Нижеследующий текст может вызвать непоправимое изменение картины мира и острую анальную боль у верующих в американское всемогущество и хитроплановость.

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Комментарии
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Аурелия Запсенко
Такими вырастают великие стратеги, когда мама до 12 лет выдавливает сыночку зубную пасту на щётку.
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10 час.
Татьяна Хуторская
Согласна с автором! Проталкивая маразматичного полного в неадеквате деда, над которым смеялся весь мир, на второй срок демократы показали наличие полного глубокого системного кризиса в своих рядах. Неспособность выбрать в своих рядах другого достойного претендента, наглое решительное  проталкивание в мировозрение людей явно сатанинские нормы (изменение пола, мерзкие сексуальные пристрастия, не свойственные норме для подавляющего большинства людей) и т. д. - всё это и есть проявления этого КРИЗИСА. А находясь с сатанистами так близко, республиканцы сами попали под их мерзкое влияние и не в состоянии трезво оценивать ситуацию вокруг. Хотя первоначально они несли в себе правильные консервативные классические ценности. Есть такая поговорка: Лицом к лицу - лица не увидать. Как говорила моя мама в детстве: &quot;Не дружи с плохими людьми, сама такой станешь&quot;. Республиканцы сами становятся такими же сатанистами. Ничего хорошего не жду если президентом станет Трамп.
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8 час.

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