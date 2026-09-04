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Татар-информ

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В Казани задержали еще одного предполагаемого организатора пирамиды Finiko

В Казани задержали еще одного предполагаемого организатора пирамиды Finiko

Азата Тухватуллина задержали по уголовному делу пирамиды Finiko. Как стало известно «Татар-информу», на данный момент ему предъявлено обвинения, как одному из организаторов скандально известной финансовой пирамиды.

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