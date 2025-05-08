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Политолог назвал принципиальные перемены в зоне СВО с марта 2022 года

Политолог назвал принципиальные перемены в зоне СВО с марта 2022 года

С марта 2022 года ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для Украины поменялась полностью, и теперь ей необходимо пойти на условия, которые предложит Россия, считает политолог, военный эксперт Олег Глазунов.

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