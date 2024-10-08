Медвежий угол
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Медвежий угол

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Унизил учителя - штраф 700 тыс. рублей: Депутаты встали на защиту педагогов в школах

Унизил учителя - штраф 700 тыс. рублей: Депутаты встали на защиту педагогов в школах

Депутаты встали на защиту педагогов в школах. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об административной ответственности за оскорбление учителей.

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Комментарии
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Aлексей Boubnov
Ну так и ломать то будет КТО!?
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1 час.
HotRS
И то обставлено кучей условий. Если в интернете, если юридическим лицом ...
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1 час.
Лариса Овчинникова
Чем дальше, тем тупее и тупее! Теперь уже честь и достоинство пытаются выкупить деньгами. Опомнитесь! Это уже давно ниже плинтуса! Не надо было торговать СоВестью!
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8 мин.

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