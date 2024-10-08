Унизил учителя - штраф 700 тыс. рублей: Депутаты встали на защиту педагогов в школах

Депутаты встали на защиту педагогов в школах. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об административной ответственности за оскорбление учителей.
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