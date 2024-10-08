Унизил учителя - штраф 700 тыс. рублей: Депутаты встали на защиту педагогов в школах

Ну так и ломать то будет КТО!?

И то обставлено кучей условий. Если в интернете, если юридическим лицом ...

Лариса Овчинникова

Чем дальше, тем тупее и тупее! Теперь уже честь и достоинство пытаются выкупить деньгами. Опомнитесь! Это уже давно ниже плинтуса! Не надо было торговать СоВестью!