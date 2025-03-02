Песков: Россия и США при желании их лидеров могут быстро восстановить отношения

Политическая воля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может ускорить восстановление двусторонних отношений, которым был нанесён огромный ущерб предыдущей администрацией Соединённых Штатов.
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