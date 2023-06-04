Постпред РФ в Вене Ульянов: Гросси может прибыть с визитом в Москву

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Москву с визитом, но конкретных решений по этому вопросу пока нет.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Москву с визитом, но конкретных решений по этому вопросу пока нет.
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