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Что ждет рынок спецтехники России: в Москве 17 октября пройдет конференция Авито

Что ждет рынок спецтехники России: в Москве 17 октября пройдет конференция Авито

Масштабная конференция, посвященная рынку коммерческого транспорта, пройдет в Москве 17 октября. Мероприятие «Дело Спецтехники» от Авито Спецтехника объединит ключевых игроков отрасли для обсуждения текущего состояния и перспектив развития индустрии специальной техники.

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