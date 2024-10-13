Что ждет рынок спецтехники России: в Москве 17 октября пройдет конференция Авито

Масштабная конференция, посвященная рынку коммерческого транспорта, пройдет в Москве 17 октября. Мероприятие «Дело Спецтехники» от Авито Спецтехника объединит ключевых игроков отрасли для обсуждения текущего состояния и перспектив развития индустрии специальной техники.
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