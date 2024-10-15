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Владимир Зеленский презентует свой «план победы» Верховной раде. Комментарий Георгия Бовта

Владимир Зеленский презентует свой «план победы» Верховной раде. Комментарий Георгия Бовта

Политолог считает официальное обнародование такого документа преждевременным и предполагает, что Зеленский во время анонсированного на 16 октября выступления в Верховной раде ограничится речью, которую заготовил для не состоявшегося в итоге саммита «Рамштайн»Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представит Верховной раде свой «план победы», предположил советник главы его офиса Сергей Лещенко.

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