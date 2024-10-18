Цзю и Муртазалиев провели битву взглядов перед поединком в США

Напомним, поединок состоится в ночь на 20 октября в Орландо (США). Цзю − о нежелании Турки работать с ним: «Я счастлив сотрудничать с PBC и No Limit» Цзю − о Кроуфорде: «Теренс хорошо подрался с Мадримовым, лучший боец в дивизионе по навыкам».