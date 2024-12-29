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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Нью-Джерси» Майер получил матч-штраф за удар в колено Нечасу. Нападающий «Каролины» вернулся на лед после паузы

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Каролиной» (2:5). В середине третьего периода форвард «Девилс» встретил соперника в средней зоне, ударив его коленом в колено.

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