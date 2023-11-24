В Смоленске общественники и полицейские поздравили женщин с приближающимся Днем матери

Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. В преддверии Дня матери, который отмечается в ближайшее воскресенье, 26 ноября, сотрудники полиции и представители Общественного совета при УМВД России по Смоленской области посетили региональный православный центр защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы».