Эксперты рекомендуют ускорить утро в детском саду, чтобы помочь малышам адаптироваться к новым условиям.
Как правильно подготовить ребенка к детскому саду?
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Галина Малыхина
Даже подготовленному ребёнку могут нанести непоправимое горе-воспитатели. Если воспитатель сразу хочет получить ходящего по одной линейке и молчащего ребёнка, то он глубоко заблуждается, что разными угрозами может подчинить... В итоге от одного слова "Детский сад" у ребёнка начинается истерика...
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