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Как правильно подготовить ребенка к детскому саду?

Как правильно подготовить ребенка к детскому саду?

Эксперты рекомендуют ускорить утро в детском саду, чтобы помочь малышам адаптироваться к новым условиям.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Даже подготовленному ребёнку могут нанести непоправимое горе-воспитатели. Если воспитатель сразу хочет получить ходящего по одной линейке и молчащего ребёнка, то он глубоко заблуждается, что разными угрозами может подчинить... В итоге от одного слова &quot;Детский сад&quot; у ребёнка начинается истерика...
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