Как правильно подготовить ребенка к детскому саду?

Галина Малыхина

Даже подготовленному ребёнку могут нанести непоправимое горе-воспитатели. Если воспитатель сразу хочет получить ходящего по одной линейке и молчащего ребёнка, то он глубоко заблуждается, что разными угрозами может подчинить... В итоге от одного слова "Детский сад" у ребёнка начинается истерика...