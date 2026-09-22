Почти 27 тысяч человек посетили фестиваль «Музыка балконов. Великие реки»

Завершился четвертый сезон фестиваля «Музыка балконов. Великие реки» (6+), концерты которого в этом году посетили почти 27 тысяч человек.
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