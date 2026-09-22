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Нижегородская правда

235 подписчиков

Почти 27 тысяч человек посетили фестиваль «Музыка балконов. Великие реки»

Почти 27 тысяч человек посетили фестиваль «Музыка балконов. Великие реки»

Завершился четвертый сезон фестиваля «Музыка балконов. Великие реки» (6+), концерты которого в этом году посетили почти 27 тысяч человек.

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