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РИА Новый день

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Крымчанин в течение семестра обворовывал КФУ имени Вернадского

Крымчанин в течение семестра обворовывал КФУ имени Вернадского

Житель Симферополя в течение семестра обворовывал КФУ имени Вернадского. Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, с сентября прошлого года молодой человек выносил из университет принадлежащие вузу запчасти к разным техническим устройствам, фотоаппараты, звуковую карту и прочее.

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