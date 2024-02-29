Крымчанин в течение семестра обворовывал КФУ имени Вернадского

Житель Симферополя в течение семестра обворовывал КФУ имени Вернадского. Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, с сентября прошлого года молодой человек выносил из университет принадлежащие вузу запчасти к разным техническим устройствам, фотоаппараты, звуковую карту и прочее.