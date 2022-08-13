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Политолог Ищенко увидел в сигналах Запада скорый крах Зеленского

Политолог Ищенко увидел в сигналах Запада скорый крах Зеленского

Коллективный Запад намекает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что ему следует вернуться за стол переговоров с официальной Москвой на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.

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