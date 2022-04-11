В Волгограде полицейские вручили паспорт гражданина Российской Федерации жительнице ЛНР

11 апреля 2022 года сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации жительнице Луганской народной Республики.
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