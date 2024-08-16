Паста карбонара с кабачками

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 6 Молодые кабачки 4 штуки Паста пенне 500 г Куриное яйцо (крупное) 3 штуки Сливки 20%-ные 100 мл Панчетта 12 кусков Морская соль по вкусу Тертый сыр пармезан 100 г Молотый черный перец по вкусу Оливковое масло по вкусу Свежий тимьян 1 пучок 1.
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