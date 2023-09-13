Готовлю мужу из плохих продуктов, а себе из хороших

Майя Maja

А он чего, из пенсии деньги не дает что ли в "общий котел"?)))) Да и если уже на пенсии, значит какой из него охранник? Кому он нужен за 60 с лишком своих годков в охране? Там "молодые" пенсионеры приветствуются, так называемые "из бывших соответствующих органов))))