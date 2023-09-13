ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Готовлю мужу из плохих продуктов, а себе из хороших

Готовлю мужу из плохих продуктов, а себе из хороших

Мне 57 лет. Всю жизнь прожила с мужем, обстирывала его, обглаживала. Детей двоих в институте отучила, платила за обучение я.

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Комментарии
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Майя Maja
А он чего, из пенсии деньги не дает что ли в &quot;общий котел&quot;?)))) Да и если уже на пенсии, значит какой из него охранник? Кому он нужен за 60 с лишком своих годков в охране? Там &quot;молодые&quot; пенсионеры приветствуются, так называемые &quot;из бывших соответствующих органов))))
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14 час.
Валерия
Крыса мерзкая. Читать противно.
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2 час.
Сергей Бикеев
Вот-вот, все бабы такие - нам на 23-е носки, а им на 8-е подари  колечко с брюликами. (((
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1 час.

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