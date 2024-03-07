Париж готовит захват Приднестровья: Франция ударит по России ядерным оружием

Активные обсуждения в западных политических кругах отправки войск НАТО на Украину не думают стихать. И голоса сторонников опасного плана, который может привести к трагическим последствиям, становятся всё громче на фоне успехов русской армии на поле боя.
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