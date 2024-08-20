В Курской области военные медики попали в засаду украинской ДРГ

Военные врачи эвакуировали раненых и попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы. Они смогли вступить в бой и спасти товарищей, рассказал военный врач с позывным «Фрегат», чьи слова приводит РИА Новости.
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