В Курской области военные медики попали в засаду украинской ДРГ

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Военные врачи эвакуировали раненых и попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы. Они смогли вступить в бой и спасти товарищей, рассказал военный врач с позывным «Фрегат», чьи слова приводит РИА Новости.