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Газета.ру

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Британский парламентарий потребовал отстранить сборную Аргентины от ЧМ за баннер

Британский парламентарий потребовал отстранить сборную Аргентины от ЧМ за баннер

Лидер либеральных демократов Великобритании, член Палаты общин Эд Дейви в соцсетях призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить игроков сборной Аргентины от финала ЧМ-2026 за политический баннер.

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