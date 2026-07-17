Британский парламентарий потребовал отстранить сборную Аргентины от ЧМ за баннер

Лидер либеральных демократов Великобритании, член Палаты общин Эд Дейви в соцсетях призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить игроков сборной Аргентины от финала ЧМ-2026 за политический баннер.
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