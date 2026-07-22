Председатель СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения собак на ребенка в Московской области

В средствах массовой информации и социальных сетях распространена видеозапись, на которой запечатлено, как в городском округе Истра несколько собак напали на пятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде.
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