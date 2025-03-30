Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам: главное за сутки

МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником, в Курской области продолжаются работы по разминированию территорий, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал удары по энергоинфраструктуре РФ атакой на суверенитет страны.
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